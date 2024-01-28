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Приложения
Опубликовано 28 января 2024, 03:45
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Apple столкнулась с ответной реакцией Spotify из-за глобальных изменений в App Store

И не только
Apple столкнулась с критикой со стороны Spotify в связи с предложенными изменениями в порядке распространения приложений для iOS и обработки платежей в Евросоюзе. Генеральный директор Spotify Дэниел Эк назвал планы Apple «вымогательством, простым и понятным» и заявил, что они «немедленно задушат бизнес».

Предложенные Apple изменения являются ответом на DMA, который является новым законом, призванным повысить конкуренцию в технологической отрасли. Согласно DMA, Apple должна разрешить разработчикам размещать ссылки на собственные веб-сайты для покупки приложений, а не заставлять их использовать платежную систему Apple App Store.

Однако Apple также предлагает ввести новый сбор в размере 0,50 евроцента для разработчиков, которые используют свои собственные платежные системы. Этот сбор подвергся критике со стороны Spotify и Mozilla, которые утверждают, что разработчикам будет дороже предлагать альтернативные варианты оплаты.

Эк также утверждает, что Apple затрудняет разработчикам соблюдение DMA. По его словам, Apple «делает выбор разработчика между статус-кво и новой программой настолько сложным, насколько это возможно».

Apple защищает предложенные изменения, утверждая, что они необходимы для соблюдения требований DMA. Компания также заявила, что стремится предоставить разработчикам возможность выбора и гибкости.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Spotify
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#приложение
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#критика
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#Apple