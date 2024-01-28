Apple столкнулась с ответной реакцией Spotify из-за глобальных изменений в App Store

Предложенные Apple изменения являются ответом на DMA, который является новым законом, призванным повысить конкуренцию в технологической отрасли. Согласно DMA, Apple должна разрешить разработчикам размещать ссылки на собственные веб-сайты для покупки приложений, а не заставлять их использовать платежную систему Apple App Store.

Однако Apple также предлагает ввести новый сбор в размере 0,50 евроцента для разработчиков, которые используют свои собственные платежные системы. Этот сбор подвергся критике со стороны Spotify и Mozilla, которые утверждают, что разработчикам будет дороже предлагать альтернативные варианты оплаты.

Эк также утверждает, что Apple затрудняет разработчикам соблюдение DMA. По его словам, Apple «делает выбор разработчика между статус-кво и новой программой настолько сложным, насколько это возможно».

Apple защищает предложенные изменения, утверждая, что они необходимы для соблюдения требований DMA. Компания также заявила, что стремится предоставить разработчикам возможность выбора и гибкости.