Apple TV+ стал еще ближе к Netflix, догнав Paramount+ на рынке США

Но пока всё еще ниже в рейтинге

Apple TV+ продолжает свою борьбу с другими стриминговыми сервисами, обогнав Paramount+ по доле рынка в США. Согласно отчету JustWatch, предоставленному 9to5Mac, во втором квартале 2024 года доля Apple TV+ на рынке выросла на 1% и достигла 9%.