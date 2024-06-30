Apple TV+ стал еще ближе к Netflix, догнав Paramount+ на рынке США

Опубликовано 30 июня 2024, 00:45
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Apple TV+ стал еще ближе к Netflix, догнав Paramount+ на рынке СШАНо пока всё еще ниже в рейтинге
Apple TV+ продолжает свою борьбу с другими стриминговыми сервисами, обогнав Paramount+ по доле рынка в США. Согласно отчету JustWatch, предоставленному 9to5Mac, во втором квартале 2024 года доля Apple TV+ на рынке выросла на 1% и достигла 9%.
Рост платформы объясняется расширением библиотеки контента и успешной оригинальной продукцией, включая такие популярные сериалы, как «Severance», «Silo» и «Pachinko», пишет издание. Несмотря на значительно меньшее количество фильмов по сравнению с конкурентами, такими как Amazon Prime Video, Apple TV+ заслужил признание критиков и может похвастаться самым высоким рейтингом контента на IMDb среди стриминговых платформ.
Благодаря этому Apple TV+ сравнялась с Paramount+, доля рынка которой составляет 9%, а Hulu и Disney+ – 10 и 11% соответственно. Amazon Prime Video и Netflix сохраняют свое доминирующее положение с 22% каждый.