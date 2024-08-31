Apple удалила аккаунт студента-победителя WWDC 2021 за нарушения

Спор разгорелся вокруг приложения, предназначенного для создания циферблатов Apple Watch. Appstun создала обходной путь, который отображал пользовательские изображения и анимации, напоминающие циферблаты часов, что не интегрировалось с родной системой циферблатов Apple Watch. Такой подход заставил Apple высказать опасения по поводу возможного «разряда батареи и путаницы пользователей», поскольку приложение «могло ввести их в заблуждение», пишут СМИ.

Несмотря на попытки Appstun разъяснить свою точку зрения, технологический гигант в итоге решил закрыть аккаунт разработчика. В качестве ключевого фактора при принятии решения Apple сослалась на руководящий принцип 5.6, который касается мошеннического поведения, обвинив Appstun в «недостоверной маркетинговой практике и обманчивой рекламе».