Apple удалила из App Store свой редактор видео Clips

Опубликовано 13 октября 2025, 14:151 мин.
Apple удалила из App Store свой редактор видео ClipsСпустя 8 лет
Apple официально прекратила поддержку и развитие своего приложения Clips, предназначенного для создания коротких видео. Редактор позволял добавить к видеоряду музыку, фильтры и другие эффекты. Приложение также удалено из App Store для скачки новыми пользователями.
© Apple
Однако те, у кого приложение уже установлено, смогут продолжать им пользоваться и даже повторно загрузить его через свою учетную запись в App Store. Apple отдельно объяснила, как пользователи могут сохранить созданные ролики и отдельные клипы в фотопленке или других местах, чтобы не потерять свои проекты.
Приложение Clips появилось в 2017 году и изначально пользовалось популярностью. Оно позволяло легко создавать короткие видеоролики для соцсетей. Со временем Apple добавила в него поддержку Memoji и Animoji, а также функции дополненной реальности.
Однако в последние годы Clips получало только мелкие обновления и исправления ошибок, без новых возможностей.