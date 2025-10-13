Apple удалила из App Store свой редактор видео Clips

Однако те, у кого приложение уже установлено, смогут продолжать им пользоваться и даже повторно загрузить его через свою учетную запись в App Store. Apple отдельно объяснила, как пользователи могут сохранить созданные ролики и отдельные клипы в фотопленке или других местах, чтобы не потерять свои проекты.

Приложение Clips появилось в 2017 году и изначально пользовалось популярностью. Оно позволяло легко создавать короткие видеоролики для соцсетей. Со временем Apple добавила в него поддержку Memoji и Animoji, а также функции дополненной реальности.

Однако в последние годы Clips получало только мелкие обновления и исправления ошибок, без новых возможностей.