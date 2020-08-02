Apple удалила из магазина 30 тысяч китайских приложений

Сообщается, что Apple удалила многие из приложений за одну из недавних ночей. Компания предупредила о том, что «почистит» китайский App Store ещё 8 июля. Тогда она сообщила разработчикам, что вынуждена сделать это из-за требований к платежам.

Дело в том, что в Китае действует закон, по которому разработчики игр или приложений с внутренними покупками должны получать в стране соответствующую лицензию. Apple просто соблюдает китайские законы. Отмечается, что процесс получения лицензии может длиться несколько месяцев.

Даже несмотря на удаления, в китайском App Store пользователям доступны более 179 тысяч игр. Около 160 тысяч из них бесплатны, поэтому не подпадают под действие закона.