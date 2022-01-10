Apple уличили в угнетении Android-пользователей

Ещё в октябре старший вице-президент Google предложил Apple положить конец битве между мессенджерами, внедрив Rich Communication Services (RCS) от создателя Android в iMessage. RCS — это замена обычным SMS и MMS. Она позволит Android-пользователям отправлять большие текстовые сообщения в зашифрованном виде.

Старший вице-президент Google обвинил Apple в том, что она использует такие нечестные методы, как давление со стороны сверстников для продажи телефонов iPhone. Менеджер отметил, что с поддержкой RCS в iOS американская молодёжь будет испытывать меньше негативных эмоций и желания купить iPhone.

Ранее Wall Street Journal выпустил материал о том, что iMessage доминирует среди приложений, которые подростки используют для обмена сообщениями (речь об американских подростках, судя по всему). Это заставляет молодых людей со смартфонами Android чувствовать себя немодными. В Google считают, что Apple добивается этого осознанно. При этом нет никаких технологических причин, по которым iOS и Android не могут сосуществовать на комбинированной платформе.