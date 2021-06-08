Apple усилила борьбу с мошенничеством в приложениях

Теперь App Store может удалить аккаунты разработчиков, которые вводят в заблуждение или проводят другую мошенническую активность. По новым правилам сервиса, создатели приложений должны предоставлять компании и пользователям достоверную и легко проверяемую информацию о себе.

Также в App Store запретили манипуляции чартами или пользовательскими обзорами, продвижение приложений с помощью введения в заблуждение: нельзя упоминать ложную цену продукта или услуги.

Кроме того, в правилах магазина появился пункт, по которому разработчикам разрешили сообщать о наличии способов оплаты в обход App Store, но информирование должно происходить вне приложения на площадке.