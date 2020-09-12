Apple ужесточила правила для разработчиков приложений

В Apple рассказали, что по новым правилам такие платформы (это, например, Google Stadia и Microsoft xCloud) должны будут настроить загрузку игр непосредственно из App Store, а не из универсального приложения сервисов.

В Microsoft, чьи интересы задевают новые требования, уже дали комментарии. Компания считает, что необходимость скачивать игры из App Store станет негативным опытом для клиентов. Люди хотят сразу перейти к игре из своего каталога в одном приложении. Им не захочется загружать более ста приложений, чтобы играть в отдельные игры из облака.