Опубликовано 26 февраля 2026, 14:30
Apple ужесточила проверку возраста в App Store

Детям не скачать «взрослые» приложения
Как пишут СМИ, теперь в некоторых странах подростки просто не смогут скачать приложения с рейтингом 18+ из App Store, если их возраст не подтвержден. Первыми нововведение почувствуют жители Австралии, Бразилии и Сингапура.
© Apple

Там App Store автоматически проверяет, можно ли «доверять» указанному пользователем возрасту. Если система не может подтвердить, что человек совершеннолетний, скачать «взрослое» приложение не получится. При этом Apple напоминает разработчикам: они и сами должны проверять возраст пользователей, если того требует их сфера деятельности. Для помощи им даже создан специальный инструмент — Declared Age Range API.

При создании новой учетной записи Apple будет запрашивать возраст, а затем, если разработчик запросит данные через API, приложение получит информацию о «возрастной категории» владельца аккаунта.

России пока что такая мера не грозит.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
