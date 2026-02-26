Apple ужесточила проверку возраста в App Store

Опубликовано 26 февраля 2026, 14:301 мин.
Apple ужесточила проверку возраста в App StoreДетям не скачать «взрослые» приложения
Как пишут СМИ, теперь в некоторых странах подростки просто не смогут скачать приложения с рейтингом 18+ из App Store, если их возраст не подтвержден. Первыми нововведение почувствуют жители Австралии, Бразилии и Сингапура.
© Apple
Там App Store автоматически проверяет, можно ли «доверять» указанному пользователем возрасту. Если система не может подтвердить, что человек совершеннолетний, скачать «взрослое» приложение не получится. При этом Apple напоминает разработчикам: они и сами должны проверять возраст пользователей, если того требует их сфера деятельности. Для помощи им даже создан специальный инструмент — Declared Age Range API.
При создании новой учетной записи Apple будет запрашивать возраст, а затем, если разработчик запросит данные через API, приложение получит информацию о «возрастной категории» владельца аккаунта.
России пока что такая мера не грозит.