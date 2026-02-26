Apple ужесточила проверку возраста в App Store

Там App Store автоматически проверяет, можно ли «доверять» указанному пользователем возрасту. Если система не может подтвердить, что человек совершеннолетний, скачать «взрослое» приложение не получится. При этом Apple напоминает разработчикам: они и сами должны проверять возраст пользователей, если того требует их сфера деятельности. Для помощи им даже создан специальный инструмент — Declared Age Range API.

При создании новой учетной записи Apple будет запрашивать возраст, а затем, если разработчик запросит данные через API, приложение получит информацию о «возрастной категории» владельца аккаунта.

России пока что такая мера не грозит.