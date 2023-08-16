Apple «вернула на место» кнопку завершения вызова: но критика осталась

Это изменение, возможно, поможет сделать управление вызовами в iOS 17 более привычным, когда обновление официально выйдет на рынок осенью этого года. Расположение кнопки завершения вызова изменилось с момента выхода первой бета-версии iOS 17 в июне и привлекало внимание из-за ее смещения вправо. Негативные отзывы пользователей могли побудить Apple вернуть кнопку в центр. Но она все равно не на своем месте, а выше. Что так же не особо нравится некоторым комментаторам в обсуждениях обновления.

Такая корректировка могла быть сделана для того, чтобы разместить фотографии контактов, предназначенные для отображения лиц участников разговора.

Перемещение элементов управления вызовами также могло бы повысить удобство использования на больших экранах смартфонов, либо (немного СПГС) это своеобразная подготовка к складному варианту iPhone.