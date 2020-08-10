Apple вернёт в свои часы карты Google

Сегодня Google объявила о запуске нескольких новых опций для Google Maps на устройствах Apple, в частности появились новые функции для CarPlay. Кроме того, компания представила новое приложение Google Maps, которое может работать на Apple Watch.

Оно функционирует точно так же, как приложение Карт для iOS. Пользователи часов смогут выбирать в Google Maps маршруты для машин, велосипедов, общественного транспорта, а также для пешей прогулки. Помимо этого владельцы часов смогут сохранять места в Картах.

Что касается ‌CarPlay‌, то появилась панель для простого переключения и управления музыкой и просмотра событий из календаря.

Приложение Google Maps для Apple Watch будет выпущено в ближайшие недели.