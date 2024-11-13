Apple Vision Pro назвали лучшим домашним кинотеатром. Для 3D-фильмов и не только

Опубликовано 13 ноября 2024, 18:001 мин.
Apple Vision Pro назвали лучшим домашним кинотеатром. Для 3D-фильмов и не толькоИ никто не подсмотрит
Apple Vision Pro изменил представление о просмотре фильмов, особенно с поддержкой объемного 3D-контента, пишет редактор 9to5Mac. В visionOS 2.2 beta появилась функция ультраширокого виртуального дисплея для Mac, что стало той «точкой перелома», когда VR-шлем уже может заменить полноценные домашние кинотеатры. Хотя чего ещё ждать от устройства за $3500.
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Хотя собственного приложения для Netflix пока нет, устройство плавно воспроизводит видео через Safari, создавая «кинематографический опыт» в любом месте, сообщается в статье.
Обозреватель Зак Холл отмечает, что Vision Pro стал для него незаменимым мобильным домашним кинотеатром во время поездок. Яркий дисплей высокого разрешения и объемное звучание Apple Vision Pro усиливают впечатление от просмотра, будь то еженедельные шоу или самые кассовые фильмы 2024 года, такие как Головоломка 2 и Дэдпул и Росомаха, теперь доступные в 3D на Disney+.