Apple Vision Pro получил ультраширокий 10 240×2880 виртуальный дисплей

Ранее стрим дисплея Mac на Vision Pro был ограничен. Высокое разрешение делало текст мелким и размытым, а увеличение масштаба дисплея было не самым удобным. Теперь обновленный изогнутый дисплей стал более четким и предлагает более высокие разрешения без ущерба для читаемости.

В режиме Ultrawide разрешение может достигать 10 240×2880, но для большинства пользователей оптимальным является разрешение 6720×2880 в режиме Wide. Он обеспечивает достаточно места для многозадачности, имитируя работу с несколькими мониторами без постоянных движений головой.

Apple также исправила работу со звуком, так что теперь звук в таких случаях поступает через Vision Pro, а не через Mac. Однако переключение между режимами может быть медленным, а дисплей иногда забывает предыдущие настройки разрешения.