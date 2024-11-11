Apple Vision Pro за $3500 лишь сейчас получил внутренний ультраширокий экран

Такой виртуальный сетап, пишут СМИ, идеально подходит для пользователей мощных компьютеров Mac, таких как MacBook Pro на базе M4 Pro, что позволяет приложениям и даже играм, таким как Baldur’s Gate III, работать в полном ультрашироком варианте.

Хотя гарнитура *Meta Quest предлагает похожую функцию через Virtual Desktop, Apple, по мнению редакторов западных изданий, выделяется своей “интеграцией и качеством оптики” Vision Pro.

Эта “премиум-технология” имеет свою цену, и совокупная стоимость Vision Pro с M4 Mac может достичь $5,000.