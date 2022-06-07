Apple внесла изменение в Face ID на iPhone и не рассказала об этом

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Apple внесла изменение в Face ID на iPhone и не рассказала об этомНо мы её за это не виним
Apple представила iOS 16 на WWDC 2022, рассказав о многих нововведениях в системе. Однако об одном изменении компании не объявила со сцены. Оно касается Face ID.
Теперь распознавание лиц будет работать и в горизонтальной ориентации на «поддерживаемых моделях iPhone». Пока нет списка конкретных моделей. Может быть, «поддерживаемые смартфоны» — это все, кроме SE, а может быть, это не касается некоторых старых айфонов.
Отмечается, что горизонтальный режим будет работать для всех функций Face ID, включая подтверждение покупок. Также напомним, что подобный режим сам по себе не новая опция. Некоторые iPad поддерживают его уже много лет. Теперь же он впервые приходит на айфоны.