Apple воскресила функцию в Apple Wallet в преддверии запуска iOS 18

Этот метод упрощает процесс добавления карты, избавляя от необходимости вручную вводить данные карты или делать фотографию. Восстановление функции «Tap to Provision» произошло после короткого периода недоступности, при этом Apple не предоставила четких объяснений по поводу первоначального отключения или причин его восстановления. Как отметил один из iOS-разработчиков, теперь эта функция установлена в качестве метода по умолчанию для добавления карт в iOS 18.

Хотя функция обещает удобство, она по-прежнему требует от пользователей прохождения дополнительных шагов верификации, например, получения кода от банка по SMS.