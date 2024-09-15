Опубликовано 15 сентября 2024, 23:151 мин.
Apple воскресила функцию в Apple Wallet в преддверии запуска iOS 18"Tap to Provision"
Apple восстановила функцию «Tap to Provision» в приложении Apple Wallet за два дня до релиза iOS 18. Первоначально отключенная, эта функция позволяет пользователям добавлять новые дебетовые или кредитные карты в Apple Pay, просто прикоснувшись картой к iPhone.
Этот метод упрощает процесс добавления карты, избавляя от необходимости вручную вводить данные карты или делать фотографию. Восстановление функции «Tap to Provision» произошло после короткого периода недоступности, при этом Apple не предоставила четких объяснений по поводу первоначального отключения или причин его восстановления. Как отметил один из iOS-разработчиков, теперь эта функция установлена в качестве метода по умолчанию для добавления карт в iOS 18.
Хотя функция обещает удобство, она по-прежнему требует от пользователей прохождения дополнительных шагов верификации, например, получения кода от банка по SMS.