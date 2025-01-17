Apple временно запретила своему ИИ резюмировать новости

Это решение было принято после того, как функция, входящая в состав Apple Intelligence, стала объектом внимания СМИ и даже групп по защите свободы прессы.

Инструмент, который обобщает заголовки новостей для пользователей, ошибочно создавал ложные уведомления. В частности, он сообщил, что Луиджи Манджионе, обвиняемый в убийстве, умер в результате самоубийства, и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован — оба эти сообщения не соответствуют действительности.

В ответ на это Apple выпустила бета-версию обновления, в котором функция пока отключена.

Как починят, так вернут.