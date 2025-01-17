Приложения
Опубликовано 17 января 2025, 14:03
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Apple временно запретила своему ИИ резюмировать новости

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Apple временно приостанавливает работу своей функции резюмирования новостей на основе искусственного интеллекта после многочисленных случаев создания ложных или вводящих в заблуждение заголовков.
Apple временно запретила своему ИИ резюмировать новости

© Apple

Это решение было принято после того, как функция, входящая в состав Apple Intelligence, стала объектом внимания СМИ и даже групп по защите свободы прессы.

Инструмент, который обобщает заголовки новостей для пользователей, ошибочно создавал ложные уведомления. В частности, он сообщил, что Луиджи Манджионе, обвиняемый в убийстве, умер в результате самоубийства, и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован — оба эти сообщения не соответствуют действительности.

В ответ на это Apple выпустила бета-версию обновления, в котором функция пока отключена.

Как починят, так вернут.