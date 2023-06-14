Apple все еще не хочет соблюдать закон Евросоюза о загрузке приложений не из своего магазина

Во время подкаста Крейг Федериги, вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, намекнул, что компания может подчиниться требованиям ЕС в отношении сторонней загрузки. Хотя он прямо не упомянул iOS 17, его заявления позволяют предположить, что Apple работает с ЕС над обсуждением соответствия требованиям.

Если такая функция станет доступной, ожидается, что она будет ограничена странами ЕС, где Apple обязана ее предложить.

Компания, известная своим контролем над экосистемой, скорее всего, не будет распространять эту функцию на другие страны (если и там не примут соответствующие законы).

Первая бета-версия iOS 17 уже доступна для разработчиков, публичная бета-версия запланирована на лето, а официальный релиз ожидается осенью.