Apple все же запустила магазин приложений для Vision Pro вне шлема: что там есть

Раньше просмотр приложений для Apple Vision Pro был ограничен самим устройством. Теперь на сайте Apple появилась специальная страница «App Store for Apple Vision Pro», где собраны все приложения для visionOS.

На этом портале представлены коллекции приложений, информационные материалы и скриншоты, которые помогут пользователям найти приложения для visionOS.

Этот магазин приложений служит еще одной цели. Те, кто рассматривает возможность приобретения Vision Pro, теперь могут изучить «экосистему», прежде чем принять решение о покупке устройства. Правда, можно только смотреть, для пользования нужен шлем.