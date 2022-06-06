Apple встроила в iPhone оплату со смартфона в рассрочку

Опция называется Apple Pay Later. Она позволяет оплачивать товары в рассрочку. Всего можно разделить сумму на четыре равных платежа. Для этого достаточно выбрать нужную опцию в приложении Wallet при совершении платежа. Можно получить беспроцентную рассрочку на срок до шести недель. Платежи управляются через то же приложение Wallet, то есть можно удобно управлять своим бюджетом. Важно то, что Apple Pay Later доступен везде, где принимается Apple Pay. Опция не требует дополнительной интеграции со стороны разработчика или продавца.

Кроме того, в кошельке теперь можно отслеживать доставку товара по треку.