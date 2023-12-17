Apple встряхнет App Store: больше скидок на подписки на фоне обвинений в монополии

Apple встряхнет App Store: больше скидок на подписки на фоне обвинений в монополииПользователи от этого лишь выиграли
Неожиданным шагом Apple собирается изменить принципы App Store, представив новую функцию — «условное ценообразование». Эта стратегия позволит разработчикам приложений предлагать скидки пользователям с уже существующими подписками, будь то у того же разработчика или у конкурирующих компаний. В настоящее время функция проходит тестирование среди избранных пользователей.
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Последний маневр Apple направлен на привлечение и удержание подписчиков, позволяя разработчикам снижать цены для пользователей с активными подписками на другие сервисы. Этот шаг был предпринят на фоне повышенного внимания к политике Apple в отношении App Store и ее продолжающейся борьбы с Epic Games.
Желая «загладить свою вину» перед разработчиками, как выражаются некоторые западные издания, Apple планирует обнародовать детали программы в следующем месяце.