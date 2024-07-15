Apple всё же одобрила первый эмулятор ПК для iOS

Первоначально отклоненное Apple в июне было из-за "некачественного опыта". Однако благодаря поддержке команды AltStore и ключевому вкладу другого разработчика в реализацию QEMU TCTI, приложение было успешно переработано и одобрено.

Доступный бесплатно в App Store, UTM SE не включает в себя операционные системы, но предлагает ссылки на сайт UTM для получения руководств и предварительно созданных виртуальных машин. Эмулятор поддерживает режим VGA для работы с графикой и режим терминала для работы с текстовыми ОС, эмулируя архитектуры x86, PPC и RISC-V.