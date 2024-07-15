Apple всё же одобрила первый эмулятор ПК для iOS

Опубликовано 15 июля 2024, 00:00
1 мин.
Apple всё же одобрила первый эмулятор ПК для iOSОн теперь доступен
Apple совершила неожиданный разворот, одобрив UTM SE, первый эмулятор ПК для iOS, после того как первоначально отвергла его. Это приложение позволяет пользователям запускать классическое программное обеспечение и старые игры на своих iPhone, iPad и устройствах с visionOS, эмулируя такие системы, как Windows, Mac OS 9 и Linux.
Первоначально отклоненное Apple в июне было из-за "некачественного опыта". Однако благодаря поддержке команды AltStore и ключевому вкладу другого разработчика в реализацию QEMU TCTI, приложение было успешно переработано и одобрено.
Доступный бесплатно в App Store, UTM SE не включает в себя операционные системы, но предлагает ссылки на сайт UTM для получения руководств и предварительно созданных виртуальных машин. Эмулятор поддерживает режим VGA для работы с графикой и режим терминала для работы с текстовыми ОС, эмулируя архитектуры x86, PPC и RISC-V.