Apple всё же разрешит загружать ИИ-агентов в App Store

Так, ещё не так давно Apple не пропускала в App Store даже инструменты для создания приложений с помощью ИИ, потому что это «нарушало правила» и «могло угрожать безопасности». Но, по данным The Information, Apple ищет компромисс: компания хочет разрешить доступ к таким ИИ-агентам, но при этом сохранить контроль.

Разработчики Apple работают над специальной системой, которая не позволит ИИ-агентам «выходить из-под контроля» (были случаи, когда такие помощники начинали, например удалять всю почту пользователя).

Официальных анонсов пока не было. Если верить СМИ, больше подробностей Apple раскроет на WWDC.