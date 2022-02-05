Apple втихую сократила период бесплатной подписки на Apple Music

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Apple втихую сократила период бесплатной подписки на Apple MusicДо месяца
В течение многих лет Apple предоставляла новым подписчикам Apple Music бесплатную трёхмесячную пробную версию. Теперь же журналисты заметили, что бесплатный пробный период был сокращён до одного месяца.
На российском сайте Apple Music тоже указано, что библиотека сервиса для новых пользователей будет доступна бесплатна в течение месяца. После этого плата составит 169 рублей в месяц.
Нововведение не влияет на шесть бесплатных месяцев Apple Music, которые предоставляются покупателям определённых устройств компании, таких как AirPods, HomePod mini и Beats. Цена подписки не изменилась.
По последним данным, у потоковой музыкальной платформы Apple насчитывается 78 млн платных подписчиков. Это делает сервис вторым по величине в мире — он уступает только Spotify.
Источник: Phonearena