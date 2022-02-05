Apple втихую сократила период бесплатной подписки на Apple Music

На российском сайте Apple Music тоже указано, что библиотека сервиса для новых пользователей будет доступна бесплатна в течение месяца. После этого плата составит 169 рублей в месяц.

Нововведение не влияет на шесть бесплатных месяцев Apple Music, которые предоставляются покупателям определённых устройств компании, таких как AirPods, HomePod mini и Beats. Цена подписки не изменилась.

По последним данным, у потоковой музыкальной платформы Apple насчитывается 78 млн платных подписчиков. Это делает сервис вторым по величине в мире — он уступает только Spotify.