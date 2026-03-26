Apple ввела обязательную проверку возраста в iOS 26.4 и iPadOS 26.4 для британцев

Теперь при использовании устройств Apple в Великобритании часть функций и приложений будет доступна только после подтверждения возраста. Пользователям нужно доказать, что им исполнилось 18 лет. Это можно сделать с помощью банковской карты или скана документа. В некоторых случаях система попытается подтвердить возраст автоматически — например, если карта уже привязана к аккаунту.

Если возраст не подтверждён или пользователю меньше 18 лет, автоматически включаются функции защиты: фильтрация веб-контента и контроль общения.

Сам закон пока напрямую не требует проверки возраста от ОС и магазинов приложений, но регулятор «положительно» оценил решение Apple.