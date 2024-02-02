Apple выделила отдельную команду для советов разработчикам из-за закона ЕС

Apple выделила отдельную команду для советов разработчикам из-за закона ЕСКонсультации по изменениям в App Store
В рамках соблюдения антимонопольного законодательства DMA компания вносит существенные изменения в App Store, в том числе разрешает использование альтернативных магазинов приложений на iPhone. Осознавая потенциальную сложность этих изменений, Apple протягивает разработчикам руку помощи в виде консультаций.
Теперь разработчики могут заказать онлайн или личную встречу с командой Apple, чтобы обсудить свои конкретные проблемы и вопросы, связанные с предстоящими изменениями в App Store в ЕС.
Какие вопросы они помогут решать?
— Навигация по новым магазинам, позволяющим распространять приложения на iOS-устройствах вне App Store.
— Понимание возможностей интеграции систем обработки платежей, не принадлежащих Apple, в свои приложения.
— Изучение возможности перенаправления пользователей на внешние веб-сайты для совершения покупок в своих приложениях.
— Ознакомление с обновленными юридическими соглашениями, регулирующими распространение приложений в ЕС.
Разработчики, заинтересованные в работе альтернативных площадок для продажи приложений на территории ЕС, могут воспользоваться очными консультациями, которые проводятся в специальной лаборатории Apple в Корке, Ирландия. Однако из-за ограниченного пространства Apple подчеркивает, что будет тщательно рассматривать каждый запрос, чтобы обеспечить максимальную выгоду для участников.