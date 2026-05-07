Apple выплатит $250 млн из-за того, что улучшенная Siri так и не увидела свет

На конференции WWDC 2024 Apple анонсировала обновлённую Siri с ИИ. Обещалось, что помощник станет «умнее», сможет лучше понимать контекст и выполнять сложные действия в приложениях. Всё это активно рекламировалось, но запуск отложили.

В результате против компании подали коллективный иск, который был урегулирован в декабре 2025 года. Теперь стали известны детали: пользователи в США смогут получить около 25 долларов за каждое подходящее устройство. В некоторых случаях сумма может быть выше, если заявок окажется мало.

Apple начнёт принимать заявки в течение 45 дней с мая 2026 года.