Apple выплатит $250 млн из-за того, что улучшенная Siri так и не увидела свет

Опубликовано 07 мая 2026, 12:091 мин.
Apple выплатит $250 млн из-за того, что улучшенная Siri так и не увидела светНе успели вовремя
Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов по коллективному иску, связанному с задержкой обновленной Siri. Иск подали акционеры, недовольные тем, что обещанные функции так и не появились вовремя.
На конференции WWDC 2024 Apple анонсировала обновлённую Siri с ИИ. Обещалось, что помощник станет «умнее», сможет лучше понимать контекст и выполнять сложные действия в приложениях. Всё это активно рекламировалось, но запуск отложили.
В результате против компании подали коллективный иск, который был урегулирован в декабре 2025 года. Теперь стали известны детали: пользователи в США смогут получить около 25 долларов за каждое подходящее устройство. В некоторых случаях сумма может быть выше, если заявок окажется мало.
Apple начнёт принимать заявки в течение 45 дней с мая 2026 года.