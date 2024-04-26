Apple выпустила небольшие ИИ-модели, работающие локально на устройствах

OpenELM расшифровывается как «Open-source Efficient Language Models» и выпускается в восьми версиях, варьирующихся от 270 миллионов до 3 миллиардов параметров. У GPT-3 от OpenAI их, к примеру, 175 миллиардов.

Есть два варианта: предварительно обученный для базовых задач и настроенный на инструкции для ИИ-помощников и чат-ботов. Apple утверждает, что их «стратегия послойного масштабирования» повышает точность и эффективность, требуя меньшего количества обучающих токенов для достижения аналогичной производительности.

Исходный код, «рецепты» обучения и веса моделей OpenELM доступны открыто. Это позволяет исследователям выявлять ошибки и улучшать модели. Несмотря на то что в настоящее время в смартфоны iPhone не встроен искусственный интеллект, по слухам, в iOS 18 может быть использован ИИ на базе OpenELM.

Для сложных задач Apple может по-прежнему полагаться на облачные решения от Google или OpenAI.