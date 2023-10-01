Apple выпустила первые исправления для всех своих ОС

Помимо iOS 17.1, компания Apple также выпустила бета-версии watchOS 10.1, tvOS 17.1 и macOS 14.1 для разработчиков, которые уже могут приступить к тестированию. Примечательно, что в watchOS 10.1 ожидается появление новой функции Double Tap, которая, скорее всего, будет доступна для Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, но не для старых моделей часов.

Хотя конкретные подробности о новых функциях и изменениях в этих обновлениях пока не раскрываются, очевидно, что компания Apple продолжает совершенствовать и улучшать свои программные продукты.