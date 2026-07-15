Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27

Что нового в iOS 27? Самое заметное — обновлённая Siri с ИИ под капотом. Теперь она понимает контекст на экране и может выполнять действия в разных приложениях. Однако эта функция доступна только на iPhone 15 Pro и новее.

В приложении «Фото» появились инструменты для удаления лишних объектов, расширения изображений и исправления наклона, но для них тоже требуется процессор минимум A17 Pro. Также в кошелёк добавили функцию разделения счёта, а в Safari инструмент для отслеживания изменений на страницах.

Финальный релиз iOS 27 ожидается в сентябре.