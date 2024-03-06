Apple выпустила в Европе iOS 17.4: альтернативы App Store и многое другое

Пользователи из ЕС теперь могут загружать приложения из сторонних магазинов приложений наряду с App Store. Однако для этого разработчики должны получить разрешение Apple и заплатить определенную сумму.

Европейцы теперь могут выбирать веб-браузер по умолчанию, помимо Safari. В ближайшее время появятся такие варианты, как Chrome и Firefox.

Обновление также открывает чип NFC в iPhone для сторонних сервисов бесконтактных платежей, потенциально расширяя возможности оплаты помимо Apple Pay.

«Глобальные» пользователи тоже могут порадоваться:

Подкасты на английском, французском, немецком и испанском языках будут иметь автогенерируемые транскрипты для более удобного поиска. Новый протокол шифрования PQ3 обеспечивает дополнительную защиту сообщений пользователей. Siri теперь может читать входящие сообщения на разных языках и получать доступ к более чем 100 новым эмодзи. Пользователи iPhone 15 получают более подробную информацию о состоянии батареи, включая количество циклов и историю использования. А распознанные композиции теперь можно напрямую добавлять в библиотеки и плейлисты Apple Music.

iOS 17.4 доступна для iPhone X и более поздних моделей.