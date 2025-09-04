Apple выпустит конкурента ChatGPT и Perplexity в 2026 году

По данным Bloomberg, в будущем система может быть встроена не только в Siri, но и в Safari и Spotlight. Запуск нового решения запланирован на 2026 год.

Новый инструмент Apple будет: собирать информацию из интернета, анализировать её и выдавать краткие и понятные ответы. Он сможет обрабатывать текстовые и визуальные запросы, а также создавать краткие обзоры — аналогично функциям Google.

Пока Microsoft развивает Copilot, а Google — Gemini и AI Overviews, Siri выглядит «уставшей и устаревшей», отмечают эксперты. Поэтому у компании не так много вариантов выхода из этого «ИИ-кризиса».