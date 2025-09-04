Apple выпустит конкурента ChatGPT и Perplexity в 2026 году

Опубликовано 04 сентября 2025, 20:251 мин.
Apple выпустит конкурента ChatGPT и Perplexity в 2026 годуНовый ИИ-сервис
Apple работает над собственным ИИ-инструментом для поиска информации в интернете, который станет частью голосового помощника Siri, пишут СМИ. Проект внутри компании носит название World Knowledge Answers и позволит Siri отвечать на сложные вопросы, требующие онлайн-поиска, а не просто передавать запрос ChatGPT, как это происходит сейчас.
По данным Bloomberg, в будущем система может быть встроена не только в Siri, но и в Safari и Spotlight. Запуск нового решения запланирован на 2026 год.
Новый инструмент Apple будет: собирать информацию из интернета, анализировать её и выдавать краткие и понятные ответы. Он сможет обрабатывать текстовые и визуальные запросы, а также создавать краткие обзоры — аналогично функциям Google.
Пока Microsoft развивает Copilot, а Google — Gemini и AI Overviews, Siri выглядит «уставшей и устаревшей», отмечают эксперты. Поэтому у компании не так много вариантов выхода из этого «ИИ-кризиса».
