Apple выпустит macOS Tahoe 26 с «прозрачным» дизайном 15 сентября

Главное новшество Tahoe — интерфейс. Apple называет новый дизайн Liquid Glass: что-то вроде «стекла» с эффектом прозрачности. Пользователи смогут настраивать темы оформления, а также получат новые возможности для поиска через Spotlight: можно не только находить приложения, но и выполнять действия прямо из неё.

Кроме того, появится:

История буфера обмена,

Отдельное приложение «Телефон»,

Полноценное приложение для игр.

Вот только обновлённый дизайн у людей вызывает разные реакции: хоть и выглядит неплохо, но на больших экранах компьютеров смотрится менее броско, чем на смартфонах.