Apple выпустит macOS Tahoe 26 с «прозрачным» дизайном 15 сентября

Опубликовано 12 сентября 2025, 15:451 мин.
Apple выпустит macOS Tahoe 26 с «прозрачным» дизайном 15 сентябряLiquid Glass
15 сентября Apple выпустит финальную версию macOS Tahoe 26 для устройств под брендом Mac. Это обновление также станет последним крупным для компьютеров с процессорами Intel — дальше новые версии будут поддерживаться только на Mac с чипами серии M.
© Apple
Главное новшество Tahoe — интерфейс. Apple называет новый дизайн Liquid Glass: что-то вроде «стекла» с эффектом прозрачности. Пользователи смогут настраивать темы оформления, а также получат новые возможности для поиска через Spotlight: можно не только находить приложения, но и выполнять действия прямо из неё.
Кроме того, появится:
-
История буфера обмена,
-
Отдельное приложение «Телефон»,
-
Полноценное приложение для игр.
Вот только обновлённый дизайн у людей вызывает разные реакции: хоть и выглядит неплохо, но на больших экранах компьютеров смотрится менее броско, чем на смартфонах.