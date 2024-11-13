Apple выпустит умную камеру с интеграцией Siri

На данный момент платформа Apple Home поддерживает ограниченное число сторонних камер, включая Aqara, Eve и Logitech, но исключает такие бренды, как Ring и Arlo. Однако амбиции Apple в области умного дома не ограничиваются только камерой. Согласно сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает новое устройство с большим экраном, которое будет поддерживать видеозвонки, интернет-серфинг и управление календарем. В будущем это устройство может получить роботизированную систему, которая будет следовать за пользователем по комнате.

Кроме того, Куо предсказывает, что Apple расширит функции здоровья в своих AirPods, возможно, добавив новые функции после успеха с функцией слухового аппарата в нынешних моделях.