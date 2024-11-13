Apple выпустит умную камеру с интеграцией Siri

Опубликовано 13 ноября 2024, 21:421 мин.
Apple выпустит умную камеру с интеграцией SiriВ 2026 год
По сообщениям, Apple работает над новым продуктом для умного дома: IP-камерой, сообщает аналитик Мин-Чи Куо. По его прогнозам, камера начнет массовое производство в 2026 году, а ее продажа будет нацелена на десятки миллионов единиц в год по всему миру. Ожидается, что устройство будет интегрировано с Siri и Apple Intelligence.
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На данный момент платформа Apple Home поддерживает ограниченное число сторонних камер, включая Aqara, Eve и Logitech, но исключает такие бренды, как Ring и Arlo. Однако амбиции Apple в области умного дома не ограничиваются только камерой. Согласно сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg, Apple разрабатывает новое устройство с большим экраном, которое будет поддерживать видеозвонки, интернет-серфинг и управление календарем. В будущем это устройство может получить роботизированную систему, которая будет следовать за пользователем по комнате.
Кроме того, Куо предсказывает, что Apple расширит функции здоровья в своих AirPods, возможно, добавив новые функции после успеха с функцией слухового аппарата в нынешних моделях.