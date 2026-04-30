Apple выпустит «умную» камеру в iOS 27

Опубликовано 30 апреля 2026, 14:301 мин.
Apple выпустит «умную» камеру в iOS 27Станет лучше. Но потом
Не секрет, что Apple готовит крупное обновление iOS 27, в котором ИИ получит ещё большую роль. Так, по данным Bloomberg, в системе появится новый режим с поддержкой Siri, а также улучшенные функции «визуального анализа».
Сейчас такие ИИ-функции в камере спрятаны «поглубже», как пишут СМИ, но в будущем они могут появиться рядом с режимами «Фото» и «Видео».
Наведя камеру на объект, телефон сможет распознать предмет, прочитать текст с плаката или найти похожие изображения в интернете. Также возможно подключение сервисов вроде ChatGPT для ответов поподробнее.
iOS 27 могут представить в июне на WWDC, релиз состоится позже.