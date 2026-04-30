Apple выпустит «умную» камеру в iOS 27

Сейчас такие ИИ-функции в камере спрятаны «поглубже», как пишут СМИ, но в будущем они могут появиться рядом с режимами «Фото» и «Видео».

Наведя камеру на объект, телефон сможет распознать предмет, прочитать текст с плаката или найти похожие изображения в интернете. Также возможно подключение сервисов вроде ChatGPT для ответов поподробнее.

iOS 27 могут представить в июне на WWDC, релиз состоится позже.