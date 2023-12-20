Apple Wallet, но от Google: как изменился Google Pay, и будет ли работать в России его преемник

Начнем с положительного: Google Wallet потребует надежного интернет-соединения только при добавлении новых карт. Платежи, а также показ карт лояльности, которые приложение тоже поддерживает, будут работать и в автономном режиме.

Как это работает? Суть заключается в системе одноразовых кодов. Вместо того чтобы рисковать информацией о карте, Google Wallet передает одноразовый код, связанный с вашим банком. После использования этот код становится неактуальным и его невозможно отследить. И да, на устройстве они хранятся с запасом, поэтому система работает и в автономном режиме. Подключение к Интернету раз в несколько дней сохранит запас кодов в целости и сохранности.

И если бесконтактная оплата в России работать не будет пока этого не захочет Google, то вот показ карт лояльности работать должен.