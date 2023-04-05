Apple заблокирует свои онлайн-сервисы для устройств с устаревшими версиями iOS

Скорее всего Apple работает над крупным обновлением своих онлайн-сервисов, которое приведет к прекращению поддержки старого программного обеспечения. Этот шаг похож на решение WhatsApp, который ежегодно блокирует доступ к приложению на старых устройствах из-за отсутствия обновлений и новых функций.

В настоящее время даже такие старые устройства, как iPhone 3GS, могут использовать некоторые сервисы, например iMessage, а пользователи iPhone 4 могут совершать звонки через FaceTime. Хотя новые функции не поддерживаются этими устройствами, они никогда не теряли своих первоначальных возможностей.

По данным Apple, только 8% устройств iOS все еще работают под управлением ПО, предшествующего iOS 15. Тем не менее, это будет первый подобный шаг со стороны Apple.