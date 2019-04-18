Apple задолжала россиянам сотни тысяч долларов

Как пишет VC.ru, первые жалобы появились в профильной группе на Facebook и на англоязычном форуме Apple. Один из разработчиков рассказал, что не получил от компании деньги за январь: Apple три раза переносила платёж.

Похожими проблемами поделились и другие разработчики. Кому-то IT-гигант выплатил деньги с сильной задержкой, а кому-то не выплатил вовсе. Apple причины задержек не назвала.

Речь идёт о ежемесячных 70-процентных выплатах для разработчиков от продаж внутри приложений. Остальные 30% компания по договору оставляет себе.