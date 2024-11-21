Удаление связано с спором по поводу интеллектуальной собственности. По заявлению Whip Media, компании-владельца TV Time, проблема возникла после того, как пользователи загрузили обложки фильмов и сериалов, защищённые авторскими правами. Хотя TV Time удалило изображения и выполнило требования DMCA, заявитель якобы потребовал финансового урегулирования, выходящего за рамки DMCA. Apple удалила приложение после уведомления о том, что спор «не урегулирован», несмотря на все соблюдение требований со стороны Whip Media.

Отсутствие приложения подчеркнуло, что, по словам директора по маркетингу Whip Media Джерри Инмана, Apple обладает «значительным влиянием» на разработчиков, не требуя достаточных доказательств перед принятием мер, даже удаления приложения.

Конфликт, к счастью, был разрешён, и приложение вернулось в App Store. Хотя Apple отказалась от комментариев.