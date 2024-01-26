Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Приложения
Опубликовано 26 января 2024, 19:30
1 мин.

Apple захотела финансовых гарантий на € 1 млн от сторонних разработчиков на iOS

За «свободу» нужно платить
Apple объявила о том, что разработчики сторонних приложений должны будут предоставлять аккредитив на сумму 1 миллион евро от финансового учреждения с рейтингом «А», чтобы получить одобрение на свои приложения на своей платформе. Это требование является частью соблюдения компанией Apple недавно принятого Закона о цифровых рынках (DMA).

Аккредитив, который нужно будет продлевать ежегодно, призван обеспечить разработчиков финансовыми ресурсами, необходимыми для поддержки их приложений и обеспечения надлежащей поддержки клиентов. Apple также обязывает разработчиков рыночных площадок выплачивать в будущем 0,50 евро основного технологического сбора за каждую первую установку их приложения в год.

Это условие отличает разработчиков магазинов приложений от разработчиков самих приложений, которые получают первоначальный 1 миллион бесплатных установок, прежде чем им придется платить технологический сбор. Увеличение финансового бремени для разработчиков магазинов может отпугнуть некоторых из них от выхода на рынок.

Несмотря на дополнительные расходы и требования, DMA рассматривается как положительное событие для потребителей, поскольку оно может привести к расширению выбора в экосистеме Apple. Возможность устанавливать приложения из разных источников может обеспечить пользователям более широкий доступ к приложениям и потенциально более низкие цены.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#APP STORE
,
#приложение
,
#ios7
,
#IOS
,
#деньги