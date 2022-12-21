Apple закроет купленное пару лет назад приложение с прогнозом погоды

Apple отмечает, что многие функции Dark Sky "были интегрированы в Apple Weather". Компания утверждает, что это включает такие функции, как гиперлокальные прогнозы для вашего текущего местоположения, включая осадки на следующий час, почасовые прогнозы на ближайшие 10 дней, уведомления и не только.

Однако, несмотря на утверждения Apple, некоторые пользователи не уверены, что Apple Weather является подходящей заменой Dark Sky. На форумах Reddit некоторые пользователи Dark Sky говорят, что Apple Weather все еще отстает от Dark Sky в плане данных, уведомлений и многого другого.

Dark Sky будет закрыт 1 января 2023 года.