Apple закрыла погодное приложение

Apple приобрела Dark Sky в марте 2020 года, и с тех пор многие функции приложения были включены в предустановленное приложение Weather («Погода») на iPhone, iPad и Mac.

Приложение Dark Sky позволяло узнать, когда именно дождь начнётся или прекратится в интересующей вас местности. Чтобы получить доступ к аналогичным функциям в приложении «Погода», ваше устройство должно быть обновлено до iOS 16, iPadOS 16 или macOS Ventura.