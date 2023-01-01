Приложения
12:20, 01 января 2023
1 мин.

Apple закрыла погодное приложение

Dark Sky

Ранее Apple заявила, что закроет погодное приложение Dark Sky 1 января 2023 года. Этот популярный сервис уже был удалён из App Store в сентябре. Теперь же он вообще перестанет работать у пользователей.

Apple закрыла погодное приложение

Фото: Macrumors

Apple приобрела Dark Sky в марте 2020 года, и с тех пор многие функции приложения были включены в предустановленное приложение Weather («Погода») на iPhone, iPad и Mac.

Приложение Dark Sky позволяло узнать, когда именно дождь начнётся или прекратится в интересующей вас местности. Чтобы получить доступ к аналогичным функциям в приложении «Погода», ваше устройство должно быть обновлено до iOS 16, iPadOS 16 или macOS Ventura.

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