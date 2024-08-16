Apple закрыла возможность перехода на более старую версию iOS

Опубликовано 16 августа 2024, 22:30
1 мин.
Apple закрыла возможность перехода на более старую версию iOSКомпания прекратила подписывать iOS 17.6
Apple официально прекратила подписывать iOS 17.6, в результате чего пользователи iPhone и iPad не смогут перейти с iOS 17.6.1 на предыдущую версию. Выпущенная 29 июля, iOS 17.6 представила такие функции, как функция Catch Up для спортивных зрителей в Apple TV, позволяющая пользователям просматривать основные моменты текущих игр.
Последнее обновление, iOS 17.6.1, вышло 7 августа и было посвящено в основном исправлению ошибок и повышению безопасности. В частности, оно устранило проблему с включением или отключением функции Advanced Data Protection, которая, по признанию Apple, затронула небольшое количество пользователей.
Хотя «даунгрейд» iOS часто используется любителями джейлбрейка или теми, кто столкнулся с ошибками, решение Apple прекратить подписывать iOS 17.6 всё же закрывает эту возможность, по крайней мере легальным способом.