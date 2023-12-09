Apple закрывает доступ к iMessage для Android: мечта Beeper Mini о кроссплатформенности разбита

Однако менее чем через неделю после его запуска пользователи столкнулись с серьезными техническими сбоями, что стало сигналом к тому, что Apple быстро приняла меры.

Амбициозный план Beeper Mini по устранению пробелов в iMessage оказался заблокирован, а действия Apple оставили разработчиков и пользователей в недоумении. Приложение, родившееся из решимости 16-летнего школьника, стремилось стать универсальным решением для обмена сообщениями, включающим RCS и SMS. Теперь оно вынуждено бороться с внезапной блокировкой.

Найдет ли Beeper Mini обходной путь, или это конец пути для мечты о iMessage на Android?