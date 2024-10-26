Apple заплатит до миллиона долларов тому, кто найдет баг в Private Cloud Compute

Опубликовано 26 октября 2024, 16:301 мин.
Apple заплатит до миллиона долларов тому, кто найдет баг в Private Cloud ComputeРасширяет программу поощрения
Apple запустила инициативу по повышению безопасности своей системы Private Cloud Compute (PCC), которая лежит в основе ее ИИ-функций (Apple Intelligence). Apple приглашает исследователей кибербезопасности изучить PCC, предлагая выплаты за обнаруженные уязвимости в размере от 50 000 до 1 000 000 долларов.
PCC предназначена для обработки более сложных запросов ИИ, требующих серверной обработки, и для которых не хватит мощностей смартфона.
Участники программы поощрения за уязвимости получат доступ к подробному руководству по безопасности, виртуальной исследовательской среде для проведения анализа и исходному коду, доступному на GitHub для определенных ключевых компонентов PCC.
Первые функции Apple Intelligence должны появиться с iOS 18.1 на следующей неделе.