Apple заплатит до миллиона долларов тому, кто найдет баг в Private Cloud Compute

PCC предназначена для обработки более сложных запросов ИИ, требующих серверной обработки, и для которых не хватит мощностей смартфона.

Участники программы поощрения за уязвимости получат доступ к подробному руководству по безопасности, виртуальной исследовательской среде для проведения анализа и исходному коду, доступному на GitHub для определенных ключевых компонентов PCC.

Первые функции Apple Intelligence должны появиться с iOS 18.1 на следующей неделе.