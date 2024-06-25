Apple запретила эмуляторы ПК на iOS

Чаоджи Ли, разработчик iDOS 3, выразил недовольство неясными доводами Apple, заявив, что Apple не смогла прояснить, что является ретро-консолью, а что - эмулятором ПК. UTM SE также был отклонен из-за того, что его функциональность превышала ограничения Apple на выполнение кода и изменение функциональности приложений.

Несмотря на усилия по соблюдению требований, разработчики сетуют на непоследовательность действий Apple и отсутствие ясности, и ситуация касается не только разработчиков эмуляторов, но и приложений в целом.