Apple запустила специальную музыкальную подписку для бизнесменов

Правила обычной подписки на Apple Music не разрешают использовать её в коммерческих целях. То есть включать в магазинах, кафе и других общественных местах. Тариф Apple Music for Business как раз призван удовлетворить потребности бизнеса. Стоимость его пока не раскрывается. Цена индивидуальной подписки, напомним, стоит 169 рублей в России и $9,99 в США.

Apple Music for Business тестируется уже полгода. За это время подписку оформили 25 аккаунтов. Один из них принадлежит довольно известному в Лондоне магазину Harrods. В помещениях торговой сети уже висят баннеры с предложением послушать плейлист от Harrods в Apple Music. За каждую такую пробную подписку, кстати, магазин получает деньги.

Сообщается, что на сайте Apple в списке стран формы для подключения Apple Music for Business есть Россия.