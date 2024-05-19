Apple защитила в суде новый 27% сбор с покупок вне App Store

Сотрудник Apple Филип Шиллер, помогавший в разработке App Store, сказал: «Мы пытаемся сделать так, как требует закон».

Шиллер вместе с генеральным директором Тимом Куком и финансовым директором Лукой Маэстри приняли решение о введении сбора в январе. Во время дачи показаний Шиллер подчеркнул, что его внимание сосредоточено на том, чтобы «сделать решение безопасным для клиентов».

Ранее в ходе слушаний окружной судья США Ивонна Гонсалес Роджерс поставила под сомнение обоснованность взимания компанией Apple 27%-ного сбора.

Слушания продолжатся 22 мая, и ожидается, что Шиллер даст дополнительные показания.