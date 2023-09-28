Apple заставят через суд открыть выбор приложений для NFC-оплаты

Судья согласился с мнением кредитных союзов, утверждая, что система оплаты по касанию в iOS представляет собой отдельный рынок благодаря «удобству и функциональности» Apple Pay, что делает ее монопольным игроком. Хотя судья принял решение в пользу аргумента Apple о том, что Apple Pay не навязывается пользователям, поскольку является бесплатной услугой, он счел утверждение о монопольном положении Apple правдоподобным.

Судья Уайт согласился с тем, что Apple устанавливает «произвольные и завышенные комиссии» за обработку платежей, и отметил отсутствие конкуренции на рынке цифровых платежей в iOS как пагубное для потребителей явление.

Отсутствие доступа к NFC для приложений сторонних разработчиков также было признано антиконкурентным. Apple и кредитные союзы намерены вернуться в суд 1 декабря для дальнейшего разбирательства.