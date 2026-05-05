Апрель стал худшим месяцем в истории криптовалют по объёму взломов

Опубликовано 05 мая 2026, 19:161 мин.
Апрель стал худшим месяцем в истории криптовалют по объёму взломовПотери $651 млн
Апрель 2026 года побил антирекорд по взломам криптопроектов. По данным DefiLlama и Certik, за месяц произошло 29 атак, а общая сумма украденного составила 651 миллион долларов. Это самый большой месячный показатель с марта 2022 года, пишут СМИ.
© Ferra.ru
Главные жертвы — платформы Drift и Kelp DAO: на их взломы пришлось 579 миллионов долларов. В случае с Drift следы ведут к хакерам из Северной Кореи. По данным аналитической фирмы TRM Labs, 76% всех украденных в этом году криптоактивов связаны с ними.
Из-за череды взломов крупные финансовые институты начали «сомневаться в надёжности технологии». Например, хакеры обошли проверенный смарт-контракт Balancer, который годами считался безопасным. Аналитики JPMorgan заявляют, что уязвимости и застой в развитии децентрализованных финансов (DeFi) «мешают их внедрению в традиционных банках».